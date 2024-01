La date d’achèvement des travaux d’aménagement d’Oued El Harrach annoncée

Le Gouvernement a fait le point, mercredi, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, sur les dernières étapes du projet d'aménagement et de dépollution d'Oued El Harrach, dont les travaux devraient s'achever en mars prochain, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Le projet d'aménagement d'Oued El Harrach, d'une longueur de 67 km dont 18,2 km dans la capitale, englobe des opérations qui s'articulent autour des opérations de dragage et de protection des talus et de réalisation de murs de soutènement, des aménagements paysagers, ainsi que la dépollution du bassin d'Oued El Harrach, qui traverse quatre wilayas du centre du pays.

Il prévoit aussi la modernisation et l'embellissement de la façade maritime d'Alger à travers l'aménagement de plusieurs espaces verts et lieux de loisirs et de détente.

Lancés en juin 2012, les travaux d'aménagement d'Oued El Harrach ont accusé un grand retard.

En avril 2021, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la relance du projet de développement du périmètre d'Oued El Harrach, avant d'enjoindre, début 2022, d'accélérer le parachèvement des travaux du projet intégré d'Oued El Harrach, pour que ce projet stratégique pour la capitale et ses environs puisse enfin voir le jour.

Les secteurs concernés par ce projet sont les ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et des Infrastructures de base et de l'Hydraulique.