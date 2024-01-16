التعادل يحسم مواجهة الكونغو الديمقراطية وزامبيا

افترق منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا على نتيجة التعادل (1-1) في افتتاح مشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وافتتح كانغوا باب التسجيل للمنتخب الزامبي في الدقيقة 23 قبل أن يعدل ويسا النتيجة للكونغو في الدقيقة 27.

وكان الكونغوليون الأكثر جرأة ورغبة في الفوز لكنهم ضيعوا فرصا عديدة أمام مرمى المنافس الذي اكتفى بالدفاع ومحاولة المباغتة عبر الهجمات المعاكسة.

وبهذا يصبح رصيد كل منتخب نقطة واحدة ليتقاسما بذلك وصافة المجموعة السادسة التي يتصدرها المغرب بثلاث نقاط، فيما تتذيل تنزانيا بدون رصيد.