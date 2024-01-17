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الوزير الأول يمثل الرئيس تبون في قمة عدم الانحياز

18 جانفي 2024 ()
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يتوجه ،اليوم الخميس ، الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في أشغال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز التي تنعقد تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في أشغال القمة ال19 عشر لحركة عدم الانحياز التي تنعقد تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك"

كما سيشارك الوزير الأول أيضا في القمة الثالثة لمجموعة 77 + الصين المقرر عقدها خلال الفترة من ال 19 إلى 23 من الشهر الجاري.

 

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