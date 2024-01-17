سيال تطلق منصة" خدماتي"

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" المنصة الرقمية "خدماتي"، وهذا سعيا منها لرقمنة الخدمة العمومية للمياه الشروب والتطهير ولتسهيل الولوج لمختلف الخدمات بكبسة زر.

وأوضحت الشركة عبر بيان لها، أن المنصة الرقمية تقدم على 9 خدمات متمثلة في الربط بشبكة المياه الشروب والتطهير، تشخيص ودراسة شبكات المياه الشروب والتطهير، المراقبة وتحليل جودة المياه، التكوين وتنظيم التظاهرات، البحث عن التسربات، تطهير شبكة المياه المستعملة، إعادة تأهيل غرف التفتيش، تنظيف خزانات المياه الشروب وتوزيع المياه الصالحة للشرب عبر الصهاريج.

كما تتوفر المنصة باللغتين العربية والفرنسية ويمكن الولوج إلى المنصة باللغة العربية عبر الرابط التالي: : https://seaal.dz/khadamati وللولوج للمنصة باللغة الفرنسية عبر الرابط : : https://seaal.dz/fr/khadamati seaal.dz