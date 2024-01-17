بداري يعلن عن توظيف 2000 أستاذ مساعد

كشف وزير التعليم العالي كمال بداري، اليوم الخميس، عن تخصيص 2000 منصب سنة 2024 لفائدة الأساتذة.

وقال بداري، في رده على سؤال حول إمكانية وضع معايير تنافسية لتقلد مناصب مسؤوليات في المؤسسات الجامعية وإدراج نظام العهدان المحددة لهذه المناصب بمجلس الأمة، أنه تم تخصيص 2000 منصب سنة 2024 لفائدة الأساتذة المساعدين قسم ب وهذا بعد الحصول على تأشيرة وزارة المالية وستنطلق عملية التوظيف في مختلف المؤسسات الجامعية حسب عدد المناصب المخصصة لها.

وأوضح الوزير، أن المجال مفتوح للجميع في مسابقة التوظيف في المؤسسات الجامعية والاستشفائية خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم تخصيص 75 منصبا للطلبة العائدين من الخارج والمتحصلين على شهادة الدكتوراه و1725منصبا للأستاذ المساعد قسم ب و200 منصب مخصص للأساتذة الاستشفائيين.