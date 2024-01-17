هل يتخلى بلماضي عن قائده؟

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي أنه ليس مستعدا للتفريط في قائده رياض محرز خلال المواعيد المقبلة وأنه لايزال يضع ثقته فيه كاملة وسيعتمد عليه مجددا بمناسبة القمة المرتقبة أمام بوركينافاسو، وليرد بطريقته على الانتقادات الكثيرة، التي طالت لاعب الأهلي السعودي، طلب منه مرافقته إلى ملعب السلام لمتابعة مباراة بوركينافاسو وموريتانيا.

وجرت العادة أن يكتفي بلماضي، خلال تنقله في المنافسات الإفريقية لمعاينة منافسيه المقبلين، باصطحاب أفراد طاقمه، خاصة رجل ثقته الأول مدرب الحراس عزيز بوراس دون اللاعبين، لكنه هذه المرة قرر اصطحاب رياض محرز وعيسى ماندي وهما من بين أكثر اللاعبين الذين تم انتقادهم في الآونة الأخيرة، في رسالة واضحة منه أنه لن يفرط في "كوادره" وأولهم القائد محرز، وهو الذي يستغرب، حسب ما أشار مصدر عليم، ما يراه تهجما على لاعب قدم الكثير لـ"الخضر"، وهو إن كانت بدايته متعثرة فالحال نفسه بالنسبة لنجوم كبار في منتخباتهم مثل محمد صلاح في مصر وساديو ماني في السنغال وهؤلاء لم يتعرضوا لذات المعاملة من الصحافة والنقاد في بلدانهم.

وعلى ضوء هذا، من المستبعد إن لم نقل من المستحيل أن يستجيب بلماضي لما أصبح مطلبا حقيقيا بضرورة تحويل اللاعب السابق لمانشستر سيتي على مقاعد البدلاء بمناسبة مباراة بوركينافاسو، وسيجدد فيه الثقة وهو بالتالي يدفع به نحو تحمل مسؤولياته كقائد للتشكيلة، بكل ما يمثله ذلك من مسؤوليات داخل غرف تغيير الملابس وفوق الميدان.

وبعد أن غادر محرز وماندي ملعب السلام مع نهاية المرحلة الأولى للالتحاق بتدريبات المنتخب، أكمل الناخب الوطني المباراة بجانب زميله السابق في المنتخب كريم زياني، وكان له حديث مطول بخصوص ما جرى في مباراة أنغولا، وهنا أشار مصدر عليم إلى أن زياني الذي يحضر البطولة بصفته أحد أساطير "الكاف" وبعد أن أشار إلى أنه كان منبهرا بما قدمه "الخضر" خلال المرحلة الأولى، أكد أنه مقتنع بأن التراجع المسجل في المرحلة الثانية كان نتيجة نقص وتيرة المنافسة لدى عدد من اللاعبين مثل بن ناصر وعطال وماندي.

هذا وكانت العناصر الوطنية قد استأنفت مساء أول أمس التدريبات بملعب الكلية الكلاسيكية في حدود الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت الجزائر)، وتم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين، ضمت الأولى العناصر الأساسية في مباراة أنغولا والتي قامت ببعض التمارين الخاصة بالاسترجاع قبل العودة إلى الفندق، فيما جرت الحصة التدريبية ليوم أمس في حدود الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي وجاء تقديم موعد التدريبات للتعود على الأجواء الحارة جدا التي ستميز مباراة بوركينافاسو يوم السبت.