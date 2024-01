Attaf: la colonisation sioniste a atteint les sommets de la barbarie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a déclaré que l’occupation sioniste avait atteint le plus haut degré de barbarie et de brutalité contre le peuple palestinien.

Attaf qui s’exprimait lors d’une réunion du Comité du Mouvement des non-alignés sur la Palestine, a souligné que l’occupation veut liquider la question palestinienne en sacrifiant ses habitants et leur projet national légitime.

Le ministre a également mis en garde contre la propagation du conflit a Moyen-Orient au vu de l’escalade au Yémen.