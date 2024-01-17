وزير الصحة يعطي إشارة انطلاق القافلة الطبية المتنقلة

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة على إعطاء إشارة انطلاق القافلة الطبية المتنقلة متعددة التخصصات لفائدة المناطق النائية بعدد من ولايات الوطن. وتقوم وزارة الصحة، من خلال مديرياتها الولائية، بتنظيم هذه القوافل المتنقلة منذ 2015 في إطار مشروع "طريق الوقاية".

وقد طافت هذه العيادات المتنقلة 46 ولاية عبر الوطن. وهذه العيادات المتنقلة الطبية مجهزة بأقسام للاستشارة والطب الباطني وأمراض القلب وطب العيون ومزودة بمعدات وجهاز صدى القلب وتصوير الشبكية ومخبر بيولوجي لإجراء الاختبارات البيولوجية ومنصة للاستشارة العامة (جهاز قياس ضغط الدم اليدوي، ميزان، آلة قياس الطول، تخطيط القلب الكهربائي، وغيرها).

كما تم تجهيز كل عيادة متنقلة بمعدات إلكترونية حاسوب يحتوي على برنامج الملف الطبي الإلكتروني حيث يتم تبادل المعلومات بشكل فوري بين مختلف الأخصائيين من أجل تكفل متعدد التخصصات، ثمّ تعود المعلومات فورا إلى serveur المحلي على مستوى وزارة الصحة. وتُطبع ورقة الملخص تلقائيا وتُسلم للمريض من أجل طبيبه المعالج.

في هذه الطبعة الرابعة 2024، ستكون المحطة الأولى للقافلة الطبية ولاية المسيلة في الفترة ما بين 18 إلى 24 فيفري لتجوب بعدها العديد من الولايات.