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مجتمع

أمطار رعدية على هذه الولايات

18 جانفي 2024 ()
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات بغرب وشرق البلاد بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي كل من وهران، عين نيموشنت، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، معسكر، تلمسان، سيدي بلعباس، غليزان، ميلة، قالمة وخنشلة

وأوضحت المصالح ذاتها أن درجات الحرارة ستتراوح بين 19و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15و23 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 19 و32 درجة بالمناطق الجنوبية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية، وإلى 40كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

 

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