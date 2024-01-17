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مجلس قضاء الجزائر: محاكمة شعيب أولطاش

18 جانفي 2024 ()
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انطلقت اليوم الخميس بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة شعيب أولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي.

وقد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم أولطاش بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.

وقد سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فبراير 2017 قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد.

ويتابع شعيب أولطاش، الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، بجناية "القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بتاريخ 25 فبراير 2010، مع سبق الإصرار والترصد مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة".

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