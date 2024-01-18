عملية نوعية .. حجز مليون قرص مهلوس بالوادي

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي من حجز مليون قرص مهلوس وتوقيف أربعة بارونات مخدرات، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته أن ''المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي حجزت مليون قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ و14 مركبة، أغلبها مركبات فارهة رباعية الدفع، بالإضافة إلى أزيد من 450 مليون سنتيم".

كما تمكنت ذات المجموعة من "توقيف أربعة بارونات مع تحديد هوية ثلاثة أشخاص لا يزالون في حالة فرار"، وفقا للبيان.

وقد جاءت هذه العملية --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- "مباشرة بعد الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالكوكايين، حيث واصلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي جهودها في توجيه ضربات للعصابات وبارونات التهريب، بعقد اجتماع عملي ووضع خطة ممنهجة لاستغلال معلومات حول دخول شحنات معتبرة من هذه السموم عبر إحدى الدول المجاورة".

وتبعا لذلك، "تم في ظرف وجيز ضبط المسار وتحديد الموقع بدقة، ليتم تنفيذ العملية باحترافية عالية مكنت من استهداف مركبات محملة بكميات هائلة من هذه السموم، حيث سيتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المختص بورقلة"، وفقا للمصدر ذاته.