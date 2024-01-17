غينيا الاستوائية تضرب بالثقيل (فيديو)

واصل منتخب غينيا الاستوائية نتائجه المميزة وحقق فوزا عريضا (4-2)، اليوم الخميس، على حساب غينيا بيساو في إطار الجولة الثانية (المجموعة الأولى) من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

نجم اللقاء كان ايميليو نسو الذي بصم على هاتريك في الدقائق 21، 51 و61، كما سجل زميله خوزيه انطونيو ميراندا هدفا في الدقيقة 46، فيما سجل المنافس هدفين من توقيع فيرنانديز ضد مرماه في الدقيقة 37 وزي تيربو في الدقيقة 90+3.

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد فرض التعادل على نظيره النيجيري، الأحد الماضي، بنتيجة هدف في كل شبكة، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة ويقترب بنسبة كبيرة من بلوغ الدور الثاني، فيما تبقى غينيا بيساو دون رصيد بعد هزيمتين.