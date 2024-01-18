أدرار: ربط 250 عائلة في قصر ايكيس بغاز المدينة

في إطار الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني للبلدية الذي يصادف 18 جانفي من كل سنة، أشرف العربي بهلول، والي ولاية أدرار رفقة السلطات المحلية ومدير التوزيع بمؤسسة سونلغاز بأدرار، على ربط حوالي 250 عائلة بشبكة غاز المدينة في قصر ايكيس ببلدية تامست الواقعة على بعد نحو 60 كلم جنوب مقر الولاية أدرار بطول شبكة قدره 7.4 كلم، وقدر المشروع بتكلفة مالية 22.538 مليون دينار جزائري، تدخل هذه العملية ضمن برنامج مناطق الظل، وسيساهم المشروع في تعزيز راحة ورفاهية المواطنين في هاته المناطق، كما تم تزويد البيوت بكاشف أحادي أكسيد الكربون للحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب تقديم عرض لساكنة يتضمن نصائح وتوجيهات حول الأخطار التي تنجم عن الاستخدام السيئ للغاز وكيفية الوقاية منه، وتقديم مطويات بهذا الخصوص وترسيخ ثقافة الاستعمال الأمن للغاز.