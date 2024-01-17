أيام إعلامية حول الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة

أشرف، اليوم الخميس، اللواء قائد الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم افتتاح فعاليات "الأيام الإعلامية لفائدة الجمهور حول المركز 12 التدريب للفرقة 12 للمشاة الميكانيكية" وذلك على مستوى ساحة العرض بمقر ولاية الجلفة، وهذا بحضور السلطات المدنية والعسكرية.

وانطلقت فعاليات الأيام الإعلامية التي ستمتد إلى غاية 20 جانفي 2024، بعرض شريط وثائقي حول مركز التدريب، وكذا إنجازات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، ليليها فتح مختلف الورشات والمعارض وصور لتعريف مواطني المنطقة خاصة فئة الشباب بهذا الهيكل التكويني المتميز، التخصصات والتكوينات المتاحة، من خلال إطلاعهم على المعدات العصرية والأدوات والوسائل البيداغوجية التي يتوفر عليها، والتي تسمح بتكوين فرد عسكري مؤهل ضمن سلاح المشاة، قادر على أداء مهامه النبيلة في الدفاع عن وطنه بكل ثقة وقوة.

كما تم تقديم عروض قتالية شيقة في الكوكسول أداها أفراد هذا المركز.