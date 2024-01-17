وفاق سطيف: انطلاق أشغال مشروعين هامين قريبا

تنطلق "قريبا" بسطيف أشغال إنجاز مشروعي "الأكاديمية السطايفية لكرة القدم" و "فندق الوفاق"، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس المدير العام للشركة التجارية "الوفاق الرياضي السطايفي بلاك إيقلز"، المالك الرسمي لنادي وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

وأوضح نبيل قواسمية خلال ندوة صحفية نشطها بأحد فنادق عاصمة الولاية، رفقة المدير الرياضي للنادي، ضياء الدين بولحجيلات وبحضور الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، خليل هدنة، بأن "العمل جار قصد انطلاق أشغال إنجاز مشروعين رياضيين جد هامين في إطار الالتزامات التي وعد بها المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز مراد عجال عند انتقال ملكية الفريق إلى ذات المجمع".

وأفاد بأن الفندق الكائن بساحة الشهيد سعال بوزيد (أول شهداء مجازر الثامن ماي 1945) بوسط المدينة سيتحول اسمه إلى "فندق الوفاق" مبرزا أن الإجراءات في هذا الصدد قد وصلت إلى مرحلة تعيين المقاول بالتنسيق مع السلطات المختصة لمباشرة أشغال إعادة ترميم هذه البناية كليا التي حددت آجالها ب 12 شهرا وذلك مع الحفاظ على شكله وطابعه المعماري.

وكشف ذات المسؤول بأنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ480 مليون دج لإنجاز هذا المشروع الذي سيكون فندقا مفتوحا للجميع مع إعطاء الأولوية لمختلف الفئات التابعة للنادي.

وفي ذات السياق أفاد قواسمية بأن العمل جار كذلك قصد الانطلاق في إنجاز مشروع "الأكاديمية الرياضية السطايفية" على مستوى منطقة أولاد صابر بجوار مشروع الملعب الأولمبي لكرة القدم (50 ألف مقعد) مشيرا إلى أنه قد تم اختيار أرضية المشروع في انتظار الحصول على عقد امتياز الأرضية التي تقدر مساحتها بـ12 هكتارا.

وسيكلف هذا المشروع الذي يضم العديد من المرافق الرياضية العصرية على غرار ساحات مفتوحة لكرة القدم وقاعات متعددة الرياضات وفندق ومسبح وغيرها من المنشآت الواجب توافرها في مثل هذه الهياكل غلافا ماليا يفوق 2 مليار و60 مليون دج، حسبما تم إيضاحه.

وفي سياق آخر يتعلق بالجانب التقني والفني للوفاق، أكد ذات المسؤول بأن تشكيلة النادي "ستعرف خلال مرحلة الانتدابات الشتوية الجارية تدعيما نوعيا بالتنسيق مع الطاقم الفني بـ4 إلى 5 لاعبين، لتمكين الفريق من تسيير المرحلة الانتقالية التي يمر بها والعودة التدريجية إلى سكة حصد الألقاب".