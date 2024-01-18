غلق مؤقت لهذا الطريق بالعاصمة

أعلمت مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الإجتنابي الجنوبي اتجاه الدار البيضاء - بن عكنون تحديدا عند الجسر المؤدي للحديقة الحضرية لوادي السمار "المفرغة العمومية سابقا"، من محول المطار إلى غاية محول كوريفة الحراش، أنه سيتم غلقه بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى غلق كل المخارج المؤدية إلى الطريق الإجتنابي اتجاه بن عكنون، وهذا يوم غد الجمعة 19 جانفي 2024، ابتداءً من الساعة الثالثة (03:00 ســا) صباحًا إلى غاية الساعة السابعة (07:00 ســا) صباحًا، وهذا بسبب أشغال وضع دعيمة للجسر المؤدي للحديقة الحضرية لوادي السمار.