نيجيريا تطيح بأصحاب الأرض

ألحق المنتخب النيجيري، اليوم الخميس، الخسارة بأصحاب الأرض بنتيجة هدف دون مقابل، في الجولة الثانية (المجموعة الأولى) من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأوفت المقابلة، التي أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال باقتدار، بكل وعودها وشهدت إثارة كبيرة وفرصا للجانبين، غير أن النسور الممتازة حسمت المواجهة بضربة جزاء تحصل عليها المهاجم الخطير أوسيمان بذكاء وسجلها المدافع إيكونغ في الدقيقة 55 وسط حسرة 60 ألف مناصر إيفواري بملعب الحسن وتارا بأبيدجان.

بهذه النتيجة تتقاسم غينيا الاستوائية ونيجيريا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تأتي كوت ديفوار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل غينيا بيساو دون رصيد.

وسيكون الفيلة تحت ضغط كبير في الجولة الثالثة عندما يواجهون غينيا الاستوائية وهم مطالبون بالفوز لضمان التأهل وتجنب أية مفاجآت.