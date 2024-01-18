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مجتمع

مناورات تجريبية على مستوى جامع الجزائر

18 جانفي 2024 ()
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تجري صبيحة يوم غد الجمعة، الحماية المدنية مناورات تجريبية على مستوى منارة الجامع  الجزائر مرافق أخرى تابعة له.

وجاء في بيان لمسؤولي المجسد، أنه "تعلن عمادة جامع الجزائر أنه في إطار اختبارات جاهزية الجامع لمخطط تنظيم الإسعافات في المرافق الحساسة، ستجري الحماية المدنية مناورات تجريبية تتمثل في تمارين محاكاة عمليات التدخل في مستوى منارة الجامع ومرافق أخرى، وذلك صبيحة الجمعة، 07 رجب 1445هـ الموافق لـ 19 جانفي 2024م.

وتجرى هذه المناورة التي تنفذها الحماية المدنية، في تمرينين ضمن مخطط تجند فيه الوسائل البشرية والعتاد، لاختبار المخاطر داخل المنارة وفي محيط الجامع.

وتعلم عمادة جامع الجزائر أن هذه الاختبارات هي عملية تجريبية تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة، قبل وضع مرافق جامع الجزائر قيد الخدمة.

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