مصر تتحدى إصابة صلاح وتتعادل مع غانا

تعادل المنتخب المصري مساء اليوم بهدفين لمثليميها (2-2) مع نظيره الغاني لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المؤجلة إلى 2024 بكوت ديفوار.

ونجا رفقاء محمد صلاح من الهزيمة بعد أن حولوا هزيمتهم إلى تعادل في مناسبتين في مباراة شهدت إثارة كبيرة بعد تسجيل 3 أهداف في ظرف 5 دقائق فقط.

وسجل أهداف المباراة كل من محمد قدوس في الدقيقتين 47 و 71 لصالح البلاك ستارز ، فيما سجل هدفي المنتخب المصري كل من عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقيقتين 69 و74 على التوالي.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له في المجموعة، التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر ويتذيلها موزمبيق قبل مواجهتهما عصر الجمعة.