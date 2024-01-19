بلماضي: مباراة الغد ستكون صعبة

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي جاهزية المنتخب الوطني لمواجهة الغد مع بوركيناقاسو ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من نهائيات كان 2023 بكوت ديفوار

وقال بلماضي قي ندوة صحفية نشطها رفقة إسماعيل بن ناصر اليوم الجمعة "أننا مستعدون للمباراة مع بوركينافاسو غدا السبت وسنحاول أن نقدم الأفضل".

وأضاف بلماضي ستكون مباراة صعبة لكنها غير مصيرية وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعاد الناخب الوطني إلى مباراة أنغولا قائلا "كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث أمام انغولا لكننا لم نتمكن من ذلك لذلك سنصب كل تركيزنا على مباراة الغد.

إسماعيل بن ناصر من جهته أكد أن مباراة بوركينافاسو لن تكون سهلة وأن المنتخب سيعمل كل ما بوسعه للفوز مشيرا إلى الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة أنغولا والتي سيتم العمل على تصحيحها في مباراة الغد