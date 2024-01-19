مستغانم: حجز 600 قرص مهلوس ويوقف ثلاثة أشخاص

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين ويحجز منهما ما يقارب 600 قرص مهلوس و10 غرام من الكوكايين و قطعتين من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 19000 دج و30 أورو .

والعملية الأولى جاءت استغلالا معلومات أمنية تفيد حيازة أحد الأشخاص على كمية من المؤثرات العقلية يقوم بترويجها بأحد أحياء مدينة مستغانم، عليه وبعد عملية بحث وتحري لعناصر ذات الفرقة تم تحديد هوية سالف الذكر وتوقيفه، أين ضبط بحوزته على قرصين نوع بريغابالين وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور على 592 قرص مهلوس من نفس النوع مهيأة للترويج، ليحرر ضده ملف اجراء قضائي، و يقدم أمام العدالة .

وفي عملية أخرى جاءت إثر نقطة مراقبة وتفتيش من طرف عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى على مستوى وسط مدينة مستغانم، أين تم توقيف سيارة وعند تفتيش سائقها ومرافقه تم العثور بحوزة السائق على مسحوق أبيض بوزن 10 غرام والذي بعد إخضاعه على الخبرة الكيميائية تبين أنه مخدر صلب نوع كوكايين، كما تم العثور بحوزة مرافقه على مبلغ مالي قدره 19000 دج و30 أورو، و بعد تفتيش مسكنيهما بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن الجهات القضائية المختصة إقليميا، تم العثور بمسكن المرافق على ثلاثة قطع من الكيف المعالج وقرص ونصف من المؤثرات العقلية نوع كيتيل، عليه تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهما وقدما أمام نيابة محكمة مستغانم .