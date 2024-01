Belmadi : Le match de demain sera difficile

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a affirmé que la sélection nationale de football est prête pour le match de demain contre le Birkina Faso, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée du groupe 4 des finales de la CAN de la Côte d’Ivoire

Dans une conférence de presse qu’il animée ce vendredi conjointement avec Bennacer, Belmadi a déclaré : « Nous sommes prêts pour le match contre le Birkina Faso, demain samedi et nous allons essayer de donner de notre mieux».

« Ce sera un match important mais pas capital », ajoute Belmadi.

Revenu sur le premier match face à l’Angola Djamel Belmadi a déclaré : «On avait dit qu'il fallait prendre les trois points pour bien débuter mais on ne l'a pas fait, donc maintenant on va tout faire pour prendre les trois points».

De son côté, Ismail Bennacer a dit s'attendre à un match difficile mais essayer de tout faire pour le gagner « On était déçus du résultat parce qu’on travaille beaucoup. Maintenant on va essayer de faire beaucoup mieux. Ce ne sera pas un match simple, on va tout faire pour essayer de gagner ».