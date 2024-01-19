منتخب العراق يصنع التاريخ

تغلب منتخب العراق على منتخب اليابان بهدفين لواحد في بطولة كأس آسيا 2023.

سجل هدفي العارق اللاعب نفسه وهو أيمن حسين في الدقيقتين الخامسة، والرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل منتخب اليابان هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق اللاعب إيندو.

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليابان في حين يلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا (كلاهما بلا رصيد) لاحقا.

وضمن “أسود الرافدين” التأهل إلى الدور ثمن النهائي برفقة قطر المضيفة وأستراليا.

والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.