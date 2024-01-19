الرأس الأخضر أول المتأهلين للدور الثاني

أصبح منتخب الرأس الأخضر، أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما حقق فوزه الثاني تواليا في المنافسة.

وكانت القروش الزرقاء قد فاجأت أحد عمالقة القارة، المنتخب الغاني، في الجولة الأولى (المجموعة الثانية)، ثم التهمت زوال اليوم المنتخب الموزمبيقي بثلاثية نظيفة على ملعب فيليكس بواني (أبيديجان) في الجولة الثانية.

وتداول على تسجيل أهداف المواجهة بيبي بطريقة رائعة في الدقيقة 32، مينديز في الدقيقة 51 وبينا في الدقيقة 69.

وبهذا تعزز الرأس الأخضر صدارتها برصيد 6 نقاط، وتأتي مصر في الوصافة برصيد نقطتين، ثم تتقاسم غانا والموزمبيق المركز الثالث برصيد نقطة لكل منهما.

وإضافة إلى التأهل إلى الدور الثاني، ضمن منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة حتى قبل مواجهة الفراعنة في الجولة الأخيرة، في الوقت الذي يواجه فيه المنتخب الغاني نظيره الموزمبيقي.