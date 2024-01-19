البيض: حجز 24000 وحدة من البيض الفاسد

تمكنت مصالح الشرطة بالبيض من حجز أكثر من 24000 وحدة من البيض الفاسد كانت موجهة للاستهلاك البشري إثر توقيف شاحنة تبريد من الحجم الكبير قادمة من إحدى الولايات الشرقية، بعد مراقبتها تبين أنها محملة بمادة البيض منعدمة شروط الحفظ فيما لا يحوز صاحبها على الشهادة الطبية، حيث بعد معاينتها من قبل طبيب التفتيش البيطري للمقاطعة الفلاحية بالأبيض سيدي الشيخ تبين أن الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري ومتابعة المخالف بالإجراءات الصحية في شروط الحفظ، وانعدام الشهادة الطبية البيطرية وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف فيما تم إتلاف الكمية المحجوزة على مستوى الردم التقني.