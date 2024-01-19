ستيني يضع حدا لحياته شنقا بعين وسارة

اهتز الشارع المحلي بولاية عين وسارة المنتدبة، مساء اليوم الجمعة على إقدام شخص في العقد السادس من العمر على وضع حد لحياته شنقا بمنطقة الشبارق.

وحسب مصادر مطلعة فإن الضحية عثر عليه من قبل مواطنين معلقا داخل أسوار منزل غير مكتمل بمنطقة الشبارق بجوار الطريق الاجتنابي بعين وسارة، وعلى الفور تم تبليغ مصالح الأمن التي تنقلت لعين المكان، أين باشرت تحقيقاتها الحثيثة من أجل معرفة ملابسات إقدام الشيخ على الانتحار، فيما تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى النقيب سعداوي المختار.