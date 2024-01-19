برج بوعريريج: الفصل في طعون السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية

كشف رئيس دائرة برج بوعريريج، لـ"الخبر" عن قرار الفصل النهائي في الطعون حول قائمة السكن الاجتماعي في عاصمة الولاية خلال اجتماع اللجنة الأخير برئاسة والي الولاية، وحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس البلدية وكل أعضاء اللجنة، التي قررت استخلاف 57 مستفيد، بعد اعتماد نتائج التحقيق الإدارية والعقارية، مع تأكيد والي الولاية على احترام ترتيب القائمة الإضافية، المستوفية للشروط وستجرى القرعة للمعنيين بعد غد الأحد، وسيتسلم المعنيون مفاتيح سكناتهم في المشروع السكني الذي انطلقت به الأشغال مطلع 2023، وتم تسلمه في شهر جانفي الحالي.

وفي نفس الإطار أوضح والي برج بوعريريج، في رده على لـ"الخبر" أن الولاية استفادت من حصة ألف سكن اجتماعي لسنة 2024، تم تخصيص حصة الأسد منها لعاصمة الولاية، وأكد بأن حصة 1052 وحدة سكنية، في برنامج السكن الاجتماعي سيتم توزيعها، نهاية السنة، أو خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة على أبعد تقدير، بعد أن تم اختيار الأرضية، والإسراع في الإجراءات الإدارية لمباشرة الأشغال، وأشار في ذات السياق إلى استفادة عدة بلديات من الحصة الجديدة من السكنات، في انتظار حصول الولاية على حصة هامة من السكن الاجتماعي في السداسي الثاني من السنة الجارية، بعد توفير الوعاء العقاري، كما استفادت برج بوعريريج من 5 آلاف إعانة من برنامج السكن الريفي، في إطار مسعى الدولة لتعميم مناطق الظل، وتشجيع العائلات على الاستقرار بتوفير ظروف الحياة الكريمة، خاصة بعد تعميم الاستفادة من شبكات الكهرباء والغاز، ومشاريع تهيئة الطرقات، بما في ذلك المسالك الغابية، والفلاحية، والكهرباء الفلاحية، إضافة إلى 460 سكن في إطار برنامج السكن التطوري المدعم.

تبقى الإشارة إلى أن عاصمة الولاية عرفت في الثلاثي الأخير توزيع حوالي 950 مسكن اجتماعي، أدى إلى تسجيل ما يقارب 7 آلاف طعن، أغلبها يصب في خانة الالتماس، خاصة في ظل التأجيل الذي عرفه الإعلان عن التوزيع بسبب حركة الولاة المتعاقبة ببرج بوعريريج.