مدرب وفاق سطيف يستقيل

أعلن فرانك دوما استقالته، اليوم، من تدريب وفاق سطيف، عقب الخسارة التي مني بها الفريق، أمس، أمام نادي بارادو بهدف دون رد بملعب محمد بن رابح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة في بطولة الرابطة الأولى.

واختار دوما الرحيل، على غرار مساعده سليمان رحو، بعد توالي النتائج المخيبة للفريق تحت إشرافه، حيث اكتفى الوفاق، قبل ذلك، بتعادل بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف أمام نجم بن عكنون بهدف لمثله، وخسر بأرضه أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام شباب بلوزداد.

وكانت إدارة الوفاق، قبل انطلاق الموسم، قد اتفقت مع المدرب عبد القادر عمراني على تولي شؤون العارضة الفنية للفريق، وبعد مرور شهر على مباشرته العمل دون ترسيم التعاقد، طلبت منه الإمضاء على قانون داخلي اعتبره عمراني غير منطقي، كون تعثر الفريق يترتب عنه خصما من الراتب.

وحين اقتنع عمراني بأنه غير مرغوب فيه وبأن القانون الداخلي ذريعة لدفعه نحو باب الخروج، ترك منصبه، ليتم التعاقد على الفور مع المدرب فرانك دوما الذي فشل في تحقيق نتائج إيجابية.

وتم تداول بعض الأسماء لخلافة فرانك دوما، منها خير الدين مضوي، المدرب الأسبق للفريق والذي استقال قبل أيام من تدريب مولودية وهران.

كما تم طرح اسم المدرب المصري، حسام البدري، بقوة للعودة إلى الفريق، بعدما كانت له تجربة موفقة مع الوفاق.