الرائد يستعيد توازنه واستفاقة "الحمراوة"

استعاد رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، مولودية الجزائر، نغمة الانتصارات، بعد ثلاث تعادلات متتالية، ما سمح له بتعميق الفارق بعدما اكتفى الملاحق اتحاد خنشلة بنقطة التعادل في مقرة.

وجاء فوز أشبال المدرب باتريس بوميل، مساء اليوم الجمعة، بشق الأنفس، أمام اتحاد بسكرة، على ملعب 5 جويلية، وذلك بهدف وحيد من تسجيل الشاب مهدي بوشريط في الدقيقة 79.

ورفعت المولودية رصيدها إلى النقطة 33 بفارق 10 نقاط كاملة عن اتحاد خنشلة، الذي التحق به نادي بارادو في الوصافة بعد فوزه على وفاق سطيف بملعب الدار البيضاء في العاصمة.

وأهم ما ميز الجولة الـ14 هو استفاقة مولودية وهران التي عادت بفوز ثمين من البيض في أول مقابلة للمدرب الجديد يوسف بوزيدي، فيما يواصل اتحاد الجزائر "الريمونتادا" في البطولة محققا فوزه الرابع على التوالي.

النتائج:

مولودية البيض - مولودية وهران 0-1

نجم مقرة - اتحاد خنشلة 1-1

نادي بارادو - وفاق سطيف 1-0

اتحاد سوف - اتحاد الجزائر 1-3

جمعية الشلف - شباب بلوزداد 0-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 3-2

شباب قسنطينة - نجم بن عكنون 1-1

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 1-0

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 33 14

2. اتحاد خنشلة 23 14

--. نادي بارادو 23 14

4. شبيبة الساورة 22 14

5. شباب بلوزداد 21 11

--. وفاق سطيف 21 14

--. شباب قسنطينة 21 13

8. اتحاد الجزائر 20 12

9. شبيبة القبائل 18 13

10. اتحاد بسكرة 17 13

--. نجم مقرة 17 14

12. مولودية البيض 16 12

--. جمعية الشلف 16 14

14. مولودية وهران 9 13

15. نجم بن عكنون 9 13

16. اتحاد سوف 4 14.