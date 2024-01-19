اضطراب جوي يجتاح 25 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اضطراب جوي يجتاح غرب ووسط البلاد.

وفي تنبيه لذات المصالح، أفاد أن أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم، تجتاح ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، جيجل، بومرداس والبليدة، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، إلى غاية مساء يوم غد السبت.

فيما ستعرف ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، الأغواط، تيبازة، غليزان، الشلف، المسيلة، تيارت، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، المغيير، بسكرة، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال وهران، رياحا قوية تتجاوز 60 كلم\سا، وذلك ابتداء من مساء اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.