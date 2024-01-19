اضطراب جوي يجتاح هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الى تساقط أمطار غزيرة و هبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال وجنوب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح ، أن أمطار رعدية ستميز كل من ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، عين الدفلى والمدية، ويستمر ذلك الى غاية منتصف نهار اليوم .

كما توقعت ذات المصالح ، تساقط أمطار غزيرة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات المدية ، البويرة، بجاية، جيجل والطارف.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية ، من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية منتصف نهار اليوم على كل من ولايات تيبازة، الجزائر، العاصمة. بومرداس وبجاية.

كما حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة الثالثة زوالا على كل من ولايات البيض، تيارت، الأغواط ،الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، المغير والوادي.