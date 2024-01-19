بيان هام من وزارة البريد بخصوص التجارة الالكترونية

أصدرت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية دليلا إرشاديا خاصا بالتجارة الإلكترونية، بهدف توعية المواطنين و حمايتهم من النصب و الاحتيال الذي قد يتعرضون له خلال تسوقهم عبر الأنترنت .

وحسب بيان الوزارة ، الدليل يتضمن أربعة محاور أساسية تتناول الإطار المفاهيمي والمخاطر المتعلقة بالتسوق الالكتروني أولا، و إرشادات بخصوص القيام بعمليات التجارة الالكترونية وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 18-05، كما يتضمن عددا من النصائح التي تهدف إلى ضمان تسوّق آمن عبر الانترنت، و أبرز طرق وأساليب النصب والاحتيال المسجلة وكيفية التصرف في حالة التعرض للنصب أو الاحتيال، بغية توعية المواطنين والرفع من درجة يقظتهم أثناء قيامهم بعمليات تسوق عبر الانترنت.

تم إعداد هذا الدليل، المتاح للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.mpt.gov.dz) باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالتعاون مع كل من وزارة المالية، وزارة التجارة وترقية الصادرات، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي.