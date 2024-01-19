إنطلاق الجلسات الشبابية الاعلامية بست ولايات

إنطلقت، اليوم السبت، الجلسات الشبابية الاعلامية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب في ست ولايات موزعة على جهات الوطن، من بينها تيارت، بهدف "تعزيز آليات التواصل الفعال بين الشباب و السلطات العمومية و متابعة التكفل بالانشغالات".

و يسعى المجلس الأعلى للشباب من خلال هذه الجلسات المخصصة للشباب الناشط في مجال الإعلام و الرقمنة و كذا كطلبة علوم الاعلام و الاتصال، إلى "حسن تأطير هذه الفئة من المجتمع من خلال الفضاءات و المساحات التي تجمعها من مختلف أنحاء الوطن، باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة في تعزيز الدور الشبابي في الديناميكية التنموية التي تشهد بلادنا اليوم" من خلال تأطير هذه الجلسات من طرف الكفاءات الشبابية و أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

و كلّف المجلس الأعلى للشباب نائب الرئيس، عبد الحليم بن بادة، للإشراف على الجلسات التي تحتضن فعالياتها دار الثقافة علي معاشي بتيارت، و استقبل رفقة أعضاء المجلس المشاركين في الجلسات من طرف والي تيارت بمعية الوالي المنتدب لولاية قصر الشلالة بدار الضيافة بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء البرلمان.