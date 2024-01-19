مباشر: الجزائر - بوركينافاسو

يخوض اليوم المنتخب الوطني على أرضية ملعب الساتم ببواكي الكوتديفوارية، ثاني مباراته لحساب الدور الأول لكأس أمم إفريقيا ضد منتخب بوركينافاسو العنيد، نقترح عليكم متابعة مباشر المواجهة:

* د 43: تسديدة فيغولي من الجهة اليسرى يصدها الحارس.

* بعد 35 دقيقة لعب السيطرة على الكرة "الخضر" 62 بالمائة، بوركينافاسو 38 بالمائة.

* د25: بونجاح يضيع فرصة سانحة لفتح باب التسجيل، غير أن تسديدته من نقطة ضربة الجزاء تجانب القائم.

* د 20: كاد يوسف بلايلي أن يجد نفسه وجها لوجه مع حارس بوكينافاسو لولا تدخل المدافع في آخر لحظة.

* يوسف بلايلي أحسن عنصر لحد الآن، بفضله تحصل مدافع بوركينافاساو على أول بطاقة صفراء في اللقاء.

* د 10: أول محاولة لت "الخضر" عن طريق تسديدة لبلايلي غير أ، الحارس كان في المكان المناسب.

* رفاق رياض محرز يركزون على الجهة اليسرى لدفاع الخصم عن طريق التعويل على سرعة عطال.

* بعد مرور 5 دقائق، المنتخب البوركينابي يحاول الدفاع في منطقة "الخضر".

* بداية اللقاء.

* كما كان متوقعا أخذ سفيان يفغولي مكان بن ناصر المصاب، وغاب أيضا فارس شعيبي ما جعل الناخب الوطني يحافظ على بن طالب في التشكيلة الأساسية مع اقحام رامز زروقي.