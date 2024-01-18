وزارة الخارجية تنفي

نفت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم السبت، ما تداوله موقع الكتروني حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز.

وجاء في البيان: "نقل موقع مزعوم على شبكة الإنترنت لتحالف دول الساحل ادعاءات لا أساس لها من الصحة زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا ... بحسب هذا الموقع فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".

وأضاف البيان "الوفد الجزائري ينفي رسميا أنه اتخذ مثل هذه المبادرة وأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز وهذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها".