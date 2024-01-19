لقاء بين المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر - إيران" بنظيرتها في طهران

استقبل موسى خرفي نائب المجلس، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر -إيران" والوفد المرافق له، اليوم بالعاصمة طهران، من طرف نظيره حسن نوروزي، بمقر مجلس الشورى الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس، "استنكر نوروزي الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع العالم، وأشاد في ذات السياق بصمود الفلسطينيين في وجه الكيان الغاصب الذي سينتهي لا محالة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الأبيّ سيسترجع أرضه وحريته".

من جهته، أضاف البيان "اعتبر خرفي أن زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى الجزائر ستكون فرصة لتأكيد هذه العلاقات وتكريس التعاون لاسيما في شقه الاقتصادي".

وفي ذات السياق "أكد خرفي ضرورة استغلال قدرات وامكانيات البلدين لاسيما في مجال الصحة والمياه والكهرباء، والزراعة ومختلف مجالات الاقتصاد، موضحا وجود إرادة قوية عند الجانب الجزائري لتعزيز التعاون الثنائي والرقي به إلى مستوى إمكانيات كل منهما".

وأما عن القضية الفلسطينية، فقد أكد خرفي بأنها "تعتبر قضية مركزية بالنسبة للجزائر التي تلتقي مع إيران في تاريخها الثوري، مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر حكومة وشعبا تتألم لما يعيشه الفلسطينيون جراء وحشية الاحتلال الصهيوني".