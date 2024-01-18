أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري السبت، خلال زيارته لجامعة سعيدة مولاي الطاهر، عن إطلاق أول حاضنة للأعمال الجامعية رقمية.

وحسب بيان للوزارة "أشاد المسؤول بعد معاينته للبنية الرقمية، ب"التقدم اللافت لجامعة سعيدة في الرقمنة كونها تحوز على مركز بيانات حديث، بمواصفات ومعايير دولية تعتمد على عتاد مفتوح، وكذا برمجيات مفتوحة، مما يؤهلها إلى الرقي بمشاريع الرقمنة وفتح آفاق جديدة للأساتذة والباحثيين والطلبة في مختلف المجالات وبالأخص تطبيقات الذكاء الإصطناعي".

كما كان للوزير لقاء مع الأسرة الجامعية، أين عبر فيها طالب فلسطيني مسجل بجامعة سعيدة، عن إمتنانه وشكره نيابة عن الطلبة الفلسطنيين بالجزائر، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعدما أوصى بالتكفل بهم، وإستفادتهم من منحة مالية خاصة".