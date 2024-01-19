غلق مصلحة الجراحة العامة والصدرية بمستشفى قسنطينة الجامعي

أصدرت السلطات الولائية بقسنطينة، وخلال زيارة فجائية للمستسفى الجامعي بن باديس لقسنطينة، قرارا بغلق مصلحة الجراحة العامة والصدرية وتحويل الخدمة لمؤسسات اخرى على مستوى الولاية، بعد الوقوف على حالتها المزرية.

هذا وقد استفاد في وقت سابق المستشفى الجامعي من مبالغ مالية، تخص عمليات تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتقديم خدمات صحية جيدة، تمس بعض الأقسام في هذا المستشفى القديم، وهذا قبل أمر غلق مصلحة الجراحة العامة والصدرية بجناح ابن سيناء، يوم أمس، واطلاق اشغال إعادة تهيئتها بصفة مستعجلة مع تواجد الغلاف المالي وتعيين مقاولة الإنجاز، حيث سيتم ضمان خدمة الجراحة التي كانت تقدمها هذه المصلحة على مستوى المؤسسات الاستسفائية الأخرى على غرار مستشفى ديدوش مراد، المؤسسة الاستشفائية الدقسي ومستشفى البير، لسير العمليات الجراحة المبرمجة لفائدة المرضى الى غاية الانتهاء من أشغال إعادة التهيئة.

هذا وقد تم تحديد مدة 3 أشهر، من أجل تسليم مصلحة أمراض الغدد التي انطلقت بها اشغال اعادة التهيئة مؤخرا بعد 6 سنوات من التوقف رغم توفر الغلاف المالي للعملية، وشهران للانتهاء من أشغال مشروع مركز مكافحة السرطان الذي أعيد بعثه بعد تعيين مقاولة جديدة.