توقيف شخص في قضية النصب بممارسة الشعوذة بالطارف

أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية الطارف شخص متورط في النصب عن طريق الشعوذة وحيازة صور لأشخاص دون علمهم ولا رضاهم و ممارسة مهنة العرافة و التنبؤ بالغيب.

المعني يبلغ من العمر 44 سنة ينحدر من احدى الولايات الجنوبية صاحب محل تجاري بمدينة الطارف.

وتعود حيثيات القضية الى قيام الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بالطارف بمراقبة فجائية للمحلات التجارية باقليم الطارف ليتم كشف على مستوى احد المحلات التجارية بعض المواد السائلة و 35 صورة فوتوغرافية لأشخاص ومجموعة قارورات من الزيوت وطلاسم ورصاص مصهور، اقفال، ملابس نسائية و رجالية مختلفة، اوراق بها طلاسم ورسومات، أعشاب مختلفة و مواد و معدات تستعمل في الشعوذة و السحر ليتم توقيفه

و فتح تحقيق في القضية اين تقدم الضحايا لترسيم شكواهم، بعد استكمال الإجراءات القانونية ، أنجز ملف إجراء جزائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية بجرم النصب، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالاحتفاظ بصور متحصل عليها من دون علم و رضا اصحابها، ممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب وفقا لاجراءات المثول الفوري تم ايداعه بمؤسسة اعادة التربية.