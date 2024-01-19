مستغانم : حجز بندقية و مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع من حجز سلاح من الصنف الخامس (بندقية صيد بحري) الذي كان يحوزه المشتبه فيه بدون مبرر شرعي و كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

القضية جاءت بعد قيام عناصر الأمن الحضري السابع بإستغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمسكنه العائلي ، بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكنه أين تم حجز بندقية صيد بحري و 35 كبسولة من نوع بريقابلين مهيأة للبيع ومبلغ مالي يقدر بـ5335دج وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 27 سنة.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. العابد.ع