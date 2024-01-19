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مجتمع

هذه توقعات مصالح الأرصاد الجوية ليوم الغد

21 جانفي 2024 ()
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف طقسا مشمسا بالمناطق الشمالية وطقسا غائما بالجنوب.

وأوضح ذات المصدر، أن المناطق الشمالية للوطن ستتميز بطقس مشمس غدا الاثنين، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و18 درجة بالمناطق الداخلية. هذا وستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا، على المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس غائم جزئيا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و32 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.

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