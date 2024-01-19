وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال ببومرداس

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن وحدات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة "تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من شل نشاط شبكة إجرامية وتوقيف عناصرها ال6, كانت تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية في مجال تجارة الحديد بالجملة كبدت الخزينة العمومية ضررا ماليا معتبرا، على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس".

وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة عن "جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، وفقا لذات المصدر.