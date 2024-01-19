"افانبوس" سيمنح 60 ألف إعانة غير قابلة للاسترداد

أكد اليوم المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفانبوس" ياسين طبال ان الصندوق سيمنح ما مجموعه 60 ألف إعانة مالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي بغلاف مالي يصل 30 مليار دج، مضيفا ان ذلك يدخل ضمن العملية الجارية لتلقي طلبات الاستفادة.

وأكد طبال خلال استقباله اليوم من طرف جهيد موس والي المدية أين تناقشا حول الإجراءات الخاصة بطلبات الاستفادة من الإعانات أنه يشترط وجوب حصول المستفيد (العامل أو المتقاعد) على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن وأن تكون البناية المعنية لا تزال في طور الانجاز

وتأتي هذه العملية حسب ذات المتحدث تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وإثر إعلان الوزير الأول المتعلق بإعادة بعث برنامج الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية من خلال المنحة المقدرة قيمتها ب 500.000 دج لكل مستفيد

وستعرف السنة الجارية حسب طبال فتح المنصة على دورتين، الدورة الحالية التي افتتحت وستتواصل لغاية نهاية الشهر الجار.وبعد 3 الى 4 اشهر على اقصى تقدير من غلق المنصة سيتم صب الاعانات المقررة لأصحاب هذه الصيغة السكنية المسجلين و هذا بعد دراسة و معالجة ملفاتهم".

اما الدورة الثانية من ذات العملية، فأكد طبال انها مبرمجة خلال السنة الجارية بعد الانتهاء من الدفعة الأولى من العملية، يقول المدير العام للصندوق.

وسيتكفل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بحصة من الإعانات تغطي ثلاث صيغ، وهي الاجتماعي التساهمي و السكن الريفي والسكن الترقوي المدعم تتراوح من 20 الى 25 الف اعانة سنويا، واضاف ذات المتحدث أن رقمنة العملية "بفتح التسجيل عبر المنصة الالكترونية يضمن شفافية معالجة الملفات لافتا في السياق ذاته أن المنصة تسمح لكل المستفيدين من البناء الريفي من العمال الأجراء والمتقاعدين التسجيل خلال فترة ثلاثين يوما بكل أريحية مع تفادي الطوابير''.