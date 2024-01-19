"وعود الرئيس تبون تتحقق يوما بعد يوم"

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد خلال إشرافه على مراسيم تنصيب السعيد بو الذهب والي منتدبا للمقاطعة الإدارية بريكة ان هذا الحلم والوعد الذي تحقق لسكان هذه المنطقة كان بفضل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد ووفى.

وعاد الوزير خلال كلمته بقاعة المعهد المتخصص التكوين المهني ببريكة إلى كل المجهودات التي قدمها رئيس الجمهورية منذ توليه قيادة البلاد في أحداث التوازن التنموي بين كل مناطق الوطن خاصة تلك التي تتربع على مساحات شاسعة وكثافة سكانية معتبرة وهو ما استفادت منه بريكة أكبر دوائر ولاية باتنة التي أشار إلى أنها انتظرت طويلا وتحصلت على مبتغى سكانها بعد المعرفة الجيدة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذه الدائرة والمقاطعة الذي اختار لان يضعها في مقام الولايات المنتدبة على أن ترتقي بعدها إلى ولاية باتنة .

و في نفس السياق قال وزير الداخلية ان مجهودات رئيس الجمهورية صادفتها أزمات كثيرة على غرار أزمة كوفيد ،الحرب الروسية الأوكرانية،الظروف المناخية والجفاف الذي ضرب البلاد لكن هذه الظروف لم تثني من عزيمته بغية تحسين ظروف المواطن في معظم نقاط الوطن دون تفرقة وتمييز. وكذا من خلال برامج تداركية الهدف منها هو الاهتمام أكثر بمعظم انشغالات المواطنين .

واكد مراد ان سنة 2024 ستكون سنة التنمية المحلية في وجود الاغلفة المالية المناسبة المخصصة في قانون المالية الاخير لتجسيد كل المشاريع المهمة والمنتظرة.