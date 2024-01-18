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مال و أعمال

أسعار النفط تتراجع

22 جانفي 2024 ()
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تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف تراجع الطلب. إذ ضغطت الرياح الاقتصادية المعاكسة على توقعات الطلب العالمي على النفط وعوّضت المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وهجوم على ميناء روسي لتصدير الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.52 بالمائة، لتصل إلى 78.15 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير، بنسبة 0.41 بالمائة، لتصل إلى 73.13 دولارًا للبرميل.

 

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