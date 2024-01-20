لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل" لعبور البحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان"، بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل"

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة له على منصة "إكس"، إنه "في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الجماعة اليمنية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، فإن أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بالصهاينة)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

وأضاف أن "هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة، منذ بدء عمليات الحوثيين ضد السفن الصهيونية في نوفمبر الماضي".

واعتبر الحوثي، أن "بريطانيا مع أمريكا جلبتا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية، الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص".

وأشار إلى أن "ما حصل حتى الآن أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أكدت مرارا عزمها الاستمرار في "دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني، واستمرار العمليات ضد السفن الصهيونية أو المتجهة إلى مواني دولة الاحتلال حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء".

وأعلن البيت الأبيض عقب ذلك، في بيان مشترك لعشر دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.