المدية: مصالح الفلاحة تحذر من استعمال مبيد الكلوربيريفوس

دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية الفلاحين وبائعي المواد الفلاحية إلى عدم استعمال مبيد الكلوربيريفوس في المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأكدت ذات المصالح الفلاحية من خلال إعلان تم نشره على صفحتها الرسمية أن المبيد قد تم حظره ومنع استعماله بالنظر لتأثيراته السمية والجينية والعصبية التي يمكن أن يسببها هذا المبيد على صحة الإنسان والتي قد تصل إلى حد الوفاة.

وحسب العديد من الدراسات العلمية فإن الكلوربيريفوس هو أحد مبيدات الفوسفات العضوي الأكثر استخدامًا، على المحاصيل والحيوانات والمباني والبيئات الأخرى لقتل مجموعة متنوعة من الطفيليات بما في ذلك الحشرات، والتعرض لمبيد الآفات السام للأعصاب كلوربيريفوس (أو الكلوربيريفوس) يضر بأدمغة الأطفال.

وقد اظهرت الدراسات العلمية الواسعة النطاق قدرتها على تقليل معدل الذكاء إلى درجة التسبب في إعاقة نفسية والتوحد واضطرابات الانتباه وفرط النشاط، بالإضافة إلى الاختلالات الهرمونية والأيضية، والتي تظهر أيضًا في السمنة، بسبب عملها المعطل الغدد الصماء