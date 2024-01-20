أصداء من بواكي

حصة تدريبية للبدلاء

استأنف المنتخب الوطني، أمس، التدريبات عبر حصة خصصت للعناصر البديلة، وجرت بعيدا عن أعين الصحافة بمركز التدريبات بالثانوية الكلاسيكية. الحصة جرت في حدود الساعة الخامسة والنصف، بعد أن جرت الحصص التدريبية الأخيرة في حدود الساعة 14:30 زوالا بسبب توقيت مباراة بوركينافاسو. علما أن مواجهة الجزائر وموريتانيا ستنطلق في حدود الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي بملعب بواكي.

توقعات بغياب بن ناصر أمام موريتانيا

استمر غياب اسماعيل بن ناصر عن التدريبات كإجراء احترازي، وهو الذي لا زال لم يتعاف بعد من إصابته في العضلة المقرّبة والتي كانت وراء إبعاده عن مباراة بوركينافاسو.

وسط ميدان نادي ميلان طلب إجراء كشف آخر بالرنين المغناطيسي للتأكد من حالته الصحية وسط توقعات بأن يستمر غيابه عن مباراة موريتانيا.

بوركينا فاسو وأنغولا إلى ياموسوكرو

يستعد منتخبا بوركينافاسو وأنغولا للتنقل إلى العاصمة السياسية لدولة كوت ديفوار مدينة ياموسوكرو (تبعد مسافة ساعة عن بواكي) من أجل خوض المباراة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة التي سيحتضنها ملعب شارك كونان باني وفي نفس توقيت مباراة الجزائر وموريتانيا (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي) في انتظار ذلك فضل المنتخبان البقاء بمدينة بواكي والتدرب في ملاعبها الخاصة (مركز التسجيلات التقنية بالنسبة لبوركينافاسو والثانوية التقنية بالنسبة لأنغولا).

لا خوف على عمورة

أثار خروج محمد أمين عمورة من ملعب السلام ببواكي، وهو يشتكي من إصابة في الكتف، المخاوف من تجدّد الإصابة التي رافقته مدة من الزمن خلال تجربته الحالية مع فريقه سانت جيلواز البلجيكي. مصدر عليم داخل المنتخب بدد المخاوف وأكد بأن ابن جيجل خضع لعلاج مكثف بعد المباراة، مع وضع مكعبات الثلج للتخلص من التهاب وتورم الكتف الذي جاء بعد سقوط سيء في الملعب.