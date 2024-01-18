بورصة: بداية تكوين الدفعة الـ 11 لمحترفي السوق المالية

في إطار الشراكات القائمة بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و معهد التكوين المصرفي، تم اليوم بمعهد التكوين المصرفي إطلاق الدفعة الحادية عشر لتكوين محترفي السوق المالي، هذا بحضور كل من رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها يوسف بوزنادة و مدير معهد التكوين المصرفي مالك عثمان وكذا كل من ممثل بنك الجزائر و ممثل بورصة الجزائر .

الهدف من وراء هذا التكوين هو تطوير الكفاءات العلمية والمهنية للعاملين في القطاع المالي و الاقتصادي ، بحيث اتسمت هذه الدفعة بعدة خصوصيات أهم ما ميزها هو المشاركة الأولى لبنك الجزائر في هذا التكوين المعتمد، كما عرفت أيضا مشاركة الصحفيين في هذا التكوين ، يأتي هذا ضمن اتفاقية التعاون التي تم ابرامها الخميس الفارط بين لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ووزارة الاتصال ، حيث تعتبر الأولى من نوعها و التي جاءت خصيصا لفائدة الصحفيين ، قصد نشر الثقافة المالية بالدرجة الأولى عبر الصحفي الذي و من خلال هذا التكوين يتطلع لكي يصبح سفيرا لنشر هذه الثقافة بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي ، كما تعد بمثابة فرصة لهم من أجل تنمية قدراتهم في المجال الاقتصادي و المالي و الذي سيسمح لهم بإنتاج محتوى إعلامي تثقيفي أكثر دقة.

هذا وجاء تكوين العنصر البشري لمواكبة الإصلاحات خاصة من الجانب المالي والتي أشار وشدد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون