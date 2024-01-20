حجز كمية معتبرة من المهلوسات بتبسة

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع المستوردة عن طريق التهريب.

وأوضح بيان للدرك الوطني، بأن حيثيات القضية تعود لورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها وجود نشاط إجرامي لشبكة تقوم بتهريب والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية، استغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة بالتنسيق بين وحدات الكتيبة من خلال تعزيز التواجد الميداني لتطويق وغلق جميع المنافذ المحتمل استغلالها من طرف المهربين، ونظرا لتشديد الخناق قام أفراد الشبكة بتفريغ الشحنة وتمويهها بأحد المزارع الغابية المنعزلة والمهجورة ذات المسالك الوعرة.

وأسفرت العملية عن حجز 700 140 قرص مهلوس نوع بريقابلين 300 ملغ وتوقيف شخص، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لاتزال التحريات متواصلة للإطاحة بباقي أفراد الشبكة.